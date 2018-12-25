- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Antalya'da garsonluk yapan Hüsne Aslan ile kız kardeşi Cennet Aslan, 19 Şubat 2015 gecesi eğlenmek için bara gitti. Bir süre sonra kız kardeşlerin yanına, Hüsne Aslan'ın erkek arkadaşı olan Şahin Koçar geldi. Gecenin sonunda Koçar'ın otomobiline binip evlerine dönmeyi planlayan kız kardeşlerle Şahin Koçar arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Koçar'ın aracından inmeye çalışan Hüsne Aslan, otomobilin tekerleğinin altında kalarak can verdi.
ÖNCE 16 YIL 8 AYA HÜKMEDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre olayın ardından tutuklanan Şahin Koçar hakkında 'olası kast ile öldürmek' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Koçar, 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na davaya müdahil olması için tebligat çıkartılmadığı gerekçesiyle Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, duruşmaya sanık Şahin Koçar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Koçar, olayı daha önce bütün gerçekliğiyle anlattığını belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü. 46 aydır cezaevinde olduğunu kaydeden sanık, tahliyesini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin 'olası kasıtla öldürme' suçundan değil, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanması gerektiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.