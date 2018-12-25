Antalya'da garsonluk yapan Hüsne Aslan ile kız kardeşi Cennet Aslan, 19 Şubat 2015 gecesi eğlenmek için bara gitti. Bir süre sonra kız kardeşlerin yanına, Hüsne Aslan'ın erkek arkadaşı olan Şahin Koçar geldi. Gecenin sonunda Koçar'ın otomobiline binip evlerine dönmeyi planlayan kız kardeşlerle Şahin Koçar arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Koçar'ın aracından inmeye çalışan Hüsne Aslan, otomobilin tekerleğinin altında kalarak can verdi.

ÖNCE 16 YIL 8 AYA HÜKMEDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından tutuklanan Şahin Koçar hakkında 'olası kast ile öldürmek' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Koçar, 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na davaya müdahil olması için tebligat çıkartılmadığı gerekçesiyle Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, duruşmaya sanık Şahin Koçar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Koçar, olayı daha önce bütün gerçekliğiyle anlattığını belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü. 46 aydır cezaevinde olduğunu kaydeden sanık, tahliyesini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin 'olası kasıtla öldürme' suçundan değil, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanması gerektiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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