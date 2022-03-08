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Haberler Gündem 3. Sayfa Kız meselesi yüzünden kurşun yağdırdı
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İstanbul'da kız meselesi tartışması: Otomobile kurşun yağdırdı

İstanbul Beylikdüzü'nde 4 kişi, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan şahsın otomobilini görünce sokak karıştı. Şahıs, önü kesilen otomobilinin kapısını kilitleyince şüphelilerden biri belinden tabanca çıkardı. Otomobili kurşun yağmuruna tutan şahıs, yanındaki kişilerle olay yerinden kaçtı. Kurşunlama anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı

Kız meselesi yüzünden kurşun yağdırdı
Kız meselesi yüzünden kurşun yağdırdı
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DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde 4 kişi, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan kişinin önünü kesip, otomobilini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, B.G. (20) otomobili ile cadde üzerinde bekleyen kız arkadaşı H.N.T. (19) ile konuşmaya geldi. Bu sırada gelen 4 kişi araçlarıyla B.G.'nin otomobilinin önünü kesti.

Saldırıya uğrayacağını anlayan B.G., otomobilinin kapılarını kilitlerken 4 kişi ileri park ettikleri araçlarından inip etrafını sardı. B.G.'nin dışarı çıkmaması üzerine içlerinden biri belinden çıkardığı tabanca ile aracı kurşun yağmuruna tuttu.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan B.G. şans eseri yaralanmazken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

4 KİŞİ İLE GENÇ KIZ YAKALANDI

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra saldırganların M.T., F.E., M.A.E. ve A.K. olduğunu belirledi. Geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganlar ve H.N.T.'yi kısa sürede yakaladı.

Polisin operasyonunda olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek de ele geçirildi. B.G.'nin otomobiline ateş ettiği tespit edilen F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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