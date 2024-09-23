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        Haberler Bilgi KIZIL GONCALAR YENİ SEZON | Kızıl Goncalar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kızıl Goncalar bu akşam var mı?

        Kızıl Goncalar dizisi yeni sezon tarihi: Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak?

        Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisi 2. sezonu ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk sezon hatırlanacağı gibi 19. bölümde sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. 20. bölümü ile ekranlara gelecek Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihini haberimizde derledik. İşte Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölüm tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 20:49 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:12
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        NOW TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi yeni sezonu ile ekranlara dönüş yapıyor. Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, 20 Mayıs tarihinde yayımlanan 19. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Peki, Kızıl Goncalar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon bu akşam var mı? İşte detaylar...

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        KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Kızıl Goncalar 30 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren yeniden izleyicisi ile buluşacak.

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        SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit’ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

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        Meryem, Birgül ve Zeynep’in kızları okutma çabası Cüneyd’in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşsa da Cüneyd’in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur. Naim ise her şeyini kaybetmiş ve sürülmüşken Nadire’den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır. Yine de işler hiç de beklediği gibi sonuçlanmayacaktır. Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacağı anda Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak Levent’e rağmen harekete geçen Beste’nin son hamlesi Mira’yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yak ındır. Ancak ortaya çıkacak tek sır bu olmayacaktır. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği nihayet öğrense de artık her şey için çok geçtir…

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        KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR, GERÇEK HİKAYE Mİ?

        Kızıl Goncalar; seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in kaderlerinin kesişmesini konu alıyor. Dizinin gerçek hikaye ya da uyarlama olduğuna ilişkin bir ibare bulunmuyor.

        “Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.

        Adli bir vaka sonucu, tarikat şeyhinin gözde torunu Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu), seküler Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent’in (Özcan Deniz) yolu kesişir. Mecburi hizmet yıllarından Faniler’i tanıyan Levent, bir yandan Cüneyd’e yardım edebilmek tarikatın tutucu bakış açısıyla mücadele edecek, diğer yandan özel hayatının çalkantılarıyla boğuşacaktır. Levent ve Meryem’in bilmeden geçmişten getirdiği sır, herkesin hayatını değiştirecek kudrettedir.

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        KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCULARI

        Levent Alkanlı - Özcan Deniz

        Meryem Tezel - Özgü Namal

        Cüneyd Güneş - Mert Yazıcıoğlu

        Sadi Hüdayi Güneş - Erkan Avcı

        Beste Özdemir Alkanlı - Hazal Türesan

        Naim Tezel - Mert Turak

        Hasna Güneş - Selen Öztürk

        Suavi Alkanlı - Şerif Erol

        Hande Alkanlı - Duygu Sarışın

        Seçkin Özarslan - Tuğrul Tülek

        Birgül Tezel - Sitare Akbaş

        Zeynep Tezel - Mina Demirtaş

        Mira Alkanlı - Esma Yılmaz

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