Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi TOKİ konutları yanında bulunan verici direkleri yakınında Turgay Koçak aracı içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Turgay Koçak'ın Babası Taylan Koçak oğlundan haber alamayınca aramaya çıktı, yanında bir kişi ile gidebileceği yerlere bakan Baba Taylan Koçak saat: 23.00 sıralarından İsmetpaşa Mahallesi TOKİ konutları yanında bulunan verici direkleri yakınında park halindeki 06 HBR 02 otomobil içinde oğlunu hareketsiz olarak yattığını görerek 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede vücudunda yara ve darp izi bulunmayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA'nın haberine göre polis, yaptığı araştırmada hayatını kaybeden şahsın ilçemiz As Taksi esnaflarından Taylan Koçak'ın oğlu Turgay Koçak olduğunu tespit etti. Olayı duyan Turgay Koçak'ın yakınları ve arkadaşları olay yerine akın etti. Olay Yerine gelen Cumhuriyet Savcısı İncelemelerde bulundu. Kahramankazan ilçesinden çağrılan olay yeri inceleme polisi otomobildeki çalışmalarının ardından Turgay Koçak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara adlitıbba gönderildi.

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