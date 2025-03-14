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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 92. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Kızılcık Şerbeti 92. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 14 Mart Cuma akşamı 92. bölümü ile ekrana geliyor. Kızılcık Şerbeti 92. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizinin yeni bölümünde; Nursema ve İlhami'nin imam nikahları olacağı gece Nursema evden kaçar ve Firaz'a gider. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:27
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        Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 92. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, Nilay ve Mustafa’nın ilişkisi Meri yüzünden darbe almaya devam ediyordur. Öte yandan Kıvılcım, tesadüfen Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi olduğunu öğrenir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 92. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Nursema ve Firaz’a iyiden iyiye bilenen İlhami, Abdullah’a her şeye rağmen evlenmek istediğini söylemiştir.

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        Ünal ailesi bu habere çok sevinirken Nursema’nın dünyası başına yıkılır.

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        Ailesine bu evliliği istemediğini söylese de onları ikna edemez.

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        Nilay ve Mustafa’nın ilişkisi Meri yüzünden darbe almaya devam ediyordur.

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        Kıvılcım’ın Youtube kanalına konuk olan Nilay’ın programı çok dikkat çeker.

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        Doğa’nın fazla para harcamasından rahatsız olan Fatih onu uyarsa da Doğa rahat durmaz ve kocasına söylemeden bankadan kredi çeker.

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        Nursema ve İlhami’nin imam nikahları olacağı gece Nursema evden kaçar ve Firaz’a gider.

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        Ancak bundan sonraki hayatları hiç de kolay olmayacaktır.

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        Abdullah ve Işıl ilişkisini bir tesadüf sonucu öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır.

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        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 92. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 92. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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