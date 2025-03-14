Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 92. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, Nilay ve Mustafa’nın ilişkisi Meri yüzünden darbe almaya devam ediyordur. Öte yandan Kıvılcım, tesadüfen Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi olduğunu öğrenir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…