'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna genç oyuncu Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna genç oyuncu Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu.Yalçın Hafızoğlu ve Selin Türkmen
Dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde, Yalçın Hafızoğlu’nun hayat verdiği Emir karakteri, ilk kez izleyiciyle buluşacak. Çimen ve Emir’in arkadaş grubu sayesinde yollarının kesişeceği bölümde ikili, dolu dizgin bir aşka yelken açıyor.