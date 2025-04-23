'Kızılcık Şerbeti'nin 98'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
İşte 'Kızılcık Şerbeti' 98. Bölüm 2. Tanıtımı;
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında akıl hastanesinde yatan Mustafa’yı, Ömer’in gözü yaşlı ziyaret etmesi dikkat çekiyor.
Fatih ve Defne’nin spor salonunda karşılaştığı tanıtımda Doğa, Defne’den şüphelendiğini söylüyor.
Asude’nin, Firaz’ı, Nursema hakkında uyardığı tanıtımda Ünal köşküne adeta bomba düşüyor.
Köşke Işıl ile el ele gelen Abdullah, evlendiğini çocuklarına açıklayarak Işıl’ın artık köşkte yaşayacağını söylüyor.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti, her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.