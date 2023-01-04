SHOW TV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosuyla dillerden düşmüyor. Projede Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu’nun eşinin kim olduğunu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Meğer ünlü oyuncunun 10 yıldır birlikte olduğu eşi de herkesin tanıdığı bir isimmiş!