Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 93.bölüm izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Kızılcık Şerbeti dizisinin 93. Bölümünü Show TV aracılığıyla izleyebilirsiniz.

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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 93. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır. Işıl ile konuşur, onu bu yanlış ilişkiden döndürmeye çalışır ama Işıl’ın söz dinlemeye hiç niyeti yoktur. Firaz ve Nursema, Asude’nin kapısına gelse de Asude onları kabul etmez.