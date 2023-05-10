Kızılırmak Deltası'nda 175 türden 165 bin kuş halkalandı

Halkama her bir kuşa takılan metal lisanlı bir halka. Kuşların ölçümleri yapılıyor ve bunlar kuşlara yerleştiriliyor. Bu halkalarda her bir kuşa özel numara var, nasıl bizim TC kimlik numaramız var ise o numara da kuşa özgü oluyor. Bu numaraların özelliği başka ülkelerde halkalama çalışması yapan kişiler için o kuşları yakalama imkanı sunuyor. Bu şekilde biz kuşların ne zaman, nerede ve nereye göç ettiklerini öğrenmiş oluyoruz" dedi.