Kızılırmak Deltası'nda 175 türden 165 bin kuş halkalandı

Yakaladıkları her kuşu ölçtüklerini dile getiren Prof. Dr. Yavuz, "Her kuşu tek tek ölçüyoruz, yaşına, cinsiyetine ve ağırlığına bakıyoruz. Bu sayede yakalanan kuşlar tekrar yakalanabiliyor. Bu durumda değişen özellikleri gözlemleyebiliyoruz. Biz burada her kuşun göç biyolojisi, konaklama ekolojisi ve göç stratejisini çalışıyoruz.