Kızım 21. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından Kızım 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde izleyiciyi gözyaşlarına boğan sahneler yaşandı. Demir, kızı Öykü'nün kendisini hatırlamadığını görünce Candan ile birlikte hastaneye gider fakat hastanenin sahibi Murat, Candan'dan intikam almak için korkunç bir plan hazırlıyor.
KIZIM 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin bu akşam ekrana gelen son bölümünün ardından Kızım 22. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
KIZIM'DA ÖYKÜ'NÜN BABASI CEMAL Mİ?
Kızım 21. son bölümünde izleyenleri şaşkına çeviren bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Demir, Öykü için babalık testi yaptırmış ve sonucuna bakmadan dosyayı yırtıp atmıştı. Bu akşamki bölümde ise, Cemal Asu’nun günlüğünde yazdıklarının doğruluğunu araştırmaya başlar. Öykü’nün gerçekten de onun kızı olup olmadığını anlamak için tek bir yol vardır. Cemal bunu gerçekleştirmek için Öykü’nün okuluna gider. Sınıfındaki askılıkta Öykü’nün montunu bulur ve Öykü’nün saç telinden birini alır. Cemal yaptırdığı babalık testinin sonucunu aldığında büyük bir şaşkınlık yaşar. Teste göre Öykü’nün gerçek babası kendisidir.
KIZIM SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Öykü’yü yaşadıkları eve getirmeyi başaran Demir perişan haldedir. Öykü uyumaktadır. Demir kızının kendisini hatırlaması için elinden gelen ne varsa yapmaya karar verir ancak Öykü uyandıktan sonra çıldırmış bir şekilde teyzesinin nerede olduğunu sorar. Demir “senin evin burası” diye bağırarak Öykü’nün üzerine gider, ona “burası yatağın burası odan. Evin burası odan burası. Hatırla” der. Öykü artık zaptedilemez bir hale gelir ve aynı şekilde karşılık verir ve Demir’e “Pis yalancı, burası benim evim değil anladın mı” diyerek yakasına yapışır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.