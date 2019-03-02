Kızım 21. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından Kızım 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde izleyiciyi gözyaşlarına boğan sahneler yaşandı. Demir, kızı Öykü'nün kendisini hatırlamadığını görünce Candan ile birlikte hastaneye gider fakat hastanenin sahibi Murat, Candan'dan intikam almak için korkunç bir plan hazırlıyor.

KIZIM 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam ekrana gelen son bölümünün ardından Kızım 22. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIZIM'DA ÖYKÜ'NÜN BABASI CEMAL Mİ?

Kızım 21. son bölümünde izleyenleri şaşkına çeviren bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Demir, Öykü için babalık testi yaptırmış ve sonucuna bakmadan dosyayı yırtıp atmıştı. Bu akşamki bölümde ise, Cemal Asu’nun günlüğünde yazdıklarının doğruluğunu araştırmaya başlar. Öykü’nün gerçekten de onun kızı olup olmadığını anlamak için tek bir yol vardır. Cemal bunu gerçekleştirmek için Öykü’nün okuluna gider. Sınıfındaki askılıkta Öykü’nün montunu bulur ve Öykü’nün saç telinden birini alır. Cemal yaptırdığı babalık testinin sonucunu aldığında büyük bir şaşkınlık yaşar. Teste göre Öykü’nün gerçek babası kendisidir.

KIZIM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Öykü’yü yaşadıkları eve getirmeyi başaran Demir perişan haldedir. Öykü uyumaktadır. Demir kızının kendisini hatırlaması için elinden gelen ne varsa yapmaya karar verir ancak Öykü uyandıktan sonra çıldırmış bir şekilde teyzesinin nerede olduğunu sorar. Demir “senin evin burası” diye bağırarak Öykü’nün üzerine gider, ona “burası yatağın burası odan. Evin burası odan burası. Hatırla” der. Öykü artık zaptedilemez bir hale gelir ve aynı şekilde karşılık verir ve Demir’e “Pis yalancı, burası benim evim değil anladın mı” diyerek yakasına yapışır.