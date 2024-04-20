Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık alanında ülkelerin işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, "KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        KKTC'nin Girne kentinde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Ortak Pediatri Eğitim Toplantısı’nın açılış oturumunda konuşan Tatar, Doğu Akdeniz’deki bağımsız bir Türk devleti olarak geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini kaydederek katılımcılara teşekkür etti.

        Üç devletin katılımı ile Girne'de düzenlenen toplantının KKTC'nin sesinin dünyaya duyurulması ve tıp alanında işbirliğinin gelişmesi açısından önemine işaret eden Tatar, "Bir millet üç devlet. Mavi Vatan’da önemli bir kongre gerçekleştirilmesinin mutluluğu içindeyim. Çocuklarımız için hayırlara vesile olacak. Aynı zamanda bağlarımızı güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

        "ÜÇ ÜLKE POTANSİYELLERİNİ DEĞERLENDİRMELİ"

        Tatar, ülkesine Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'dan da doktorların gelmeye başlamasının KKTC'nin sağlık alanında gelişmesine katkı sağlayacağına işaret ederek, "KKTC,Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı. Üç ülke potansiyellerini değerlendirmeli. Tıp alanında görüş alışverişi ve işbirliği yapılmasının Türk dünyasına büyük faydaları olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

        Türkiye Milli Pediatri Derneği öncülüğünde Girne kentindeki bir otelde başlayan Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Ortak Pediatri Eğitim Toplantısı 21 Nisan tarihinde son bulacak.

        Üç ülkeden çok sayıda akademisyen, doktor ve sağlık görevlisinin katıldığı toplantıda pediatri alanındaki son gelişmeler, yeni doğan, bebek, çocuk ve ergenlerin sağlıklı yaşamı ile hastalık süreçleri masaya yatırılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        İran destekli grupların kullandığı askeri üsse saldırı
        İran destekli grupların kullandığı askeri üsse saldırı
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası