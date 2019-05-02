Karşılaşmada iki gol atarak yıldızlaşan Lionel Messi için "durdurulamaz" ifadesini kullanan Alman teknik adam karşılaşmayı değerlendirdi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Klopp, "Böyle anlarda Messi durdurulamaz bir oyuncu. Kullandığı serbest vuruşu savunmak imkansızdı. Harika bir vuruş yaptı. O, dünya çapında bir yetenek. Attığı ikinci gol belki kariyerinin en güzel golü değildi ama o anda bile becerilerini göstermeyi başardı. Onu savunmaya çalışırken ekstra sertlik kullanmaya çalışmadık. Sadece futbol oynadık ve bundan keyif aldık" ifadelerini kullandı.

Tur şanslarının sorulması üzerine ise "Hala şansımız devam ediyor. Bu maçtan önce daha çok şansımız olduğunu söyleyebilirim. Barcelona’dan turu almak bizim için zor olacak" şeklinde cevap verdi.

Liverpool ile Barcelona arasındaki rövanş karşılaşması 7 Mayıs Salı günü Anfield’da oynanacak.