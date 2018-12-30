Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Arsenal'i 5-1 devirip şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşarken Kızıllar'ın teknik direktörü Jürgen Klopp, maç sonu dikkat çeken açıklamalar yaptı. Alman çalıştırıcı, mücadelede Muhammed Salah'ın kazanılan penaltıda topu hat-trick yapması için Firmino'ya bırakmasıyla ilgili olarak “Salah’ın gol atmayı ne kadar çok istediğini hepiniz biliyorsunuz. İkinci penaltıda da topun başına onun geçmesi gerekirdi. Hat-trick yapması için Firmino’ya izin verdiğinde az kalsın ağlayacaktım” diye konuştu.

'SALAK DEĞİLİM!'

Klopp, aradaki puan farkına rağmen hiçbir şeyin bitmediğinin de altını çizerek “Taraftar liderliğin keyfini sürecek ama dünyanın en akıllı adamı olmasam da, şampiyonluk yarışının bittiğini düşünecek kadar da aptal değilim. Aralık ayında değil, ligin sonunda kaç puanda olduğunuz önemli” dedi.

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