30 yıl sonra Liverpool'a lig şampiyonluğunu kazandıran Alman teknik adam Klopp, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek olmasından mutluyum ancak dünün futbol için güzel bir gün olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Finansal fair-play kurallarının takımları ve rekabeti koruduğunu belirten Klopp, "Bu kurallar başlangıçta kimsenin fazla para harcamaması için güzel bir fikirdi. Kulüpler doğru kaynaklara harcama yaptıklarından emin olmalılar. Umarım finansal fair play kuralları kalır, çünkü size gidebileceğiniz ancak geçemeyeceğiniz sınırlar koyar, bu da futbol için güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho da CAS'ın Manchester City ile ilgili kararını "utanç verici" olarak yorumladı.

Portekizli teknik adam, "Manchester City eğer suçsuzsa neden 10 milyon avro para cezası aldı. Eğer suçlularsa Avrupa kupalarından men edilmeliler. Suçlu olup olmadıklarını bilmiyorum ama utanç verici bir karar." şeklinde görüş belirtti.