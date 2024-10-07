KOBİ'ler için yurt dışından 2,3 milyar dolarlık kaynak sağlandı

Bakan Şimşek, reel sektörü, öncelikle KOBİ'ler ve ihracatçılar olmak üzere desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Gerek Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek gerekse deprem bölgesi dışındaki işletmelere destek vermek için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bu çerçevede, uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içinde işletmelerimize uzun vadeli, uygun koşullu krediler sağlıyoruz. Bu krediler, işletmelerimizin yatırım projelerinin gerçekleşmesine olanak sağlarken yeşil dönüşüm kapsamında sürdürülebilirliği önceleyen projelerin hızlanmasına da destek veriyor." diye konuştu

Şimşek, birçok uluslararası kuruluştan Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ'lere ve ihracatçılara yönlendirilmek üzere bu yıl içinde yaklaşık 2,3 milyar dolar kaynak sağladıklarına dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:

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"Eximbank aracılığıyla, ihracatçıların yeşil ihracat projeleri ve yeşil altyapıyı destekleme projeleri ve işletme sermayeleri ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 1 milyar dolar kaynak sağlandı. Kalkınma bankalarımız aracılığıyla da KOBİ’lerimizin desteklenmesine yönelik yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kaynak temin edildi."