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Haberlerİş-YaşamKOBİ'lerin dijital dönüşümü için 3'üncü çağrıya çıkıldı
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Bakan Varank: KOBİ'lerin dijital dönüşümü için 3'üncü çağrıya çıkıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını ve bu kapsamda KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verileceğini bildirdi

KOBİ'lerin dijital dönüşümü için 3'üncü çağrıya çıkıldı
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını ve bu kapsamda KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verileceğini bildirdi.

Bakan Varank, yazılı açıklamayla, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı'nın "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

İmalat sanayisinde dijital dönüşümün 11'inci Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın odak alanları arasında yer aldığını belirten Varank, "Biz de dijital teknolojilerle verimliliğin artmasını, standartlara tam uyumlu ve kaliteli ürünlerin üretilmesini ve böylece KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmayı hedeflerimiz arasına koyduk." ifadelerini kullandı.

Varank, salgın sürecinin bütün iş yapma biçimlerini değiştirdiğini ve bu dönemde birçok yeni kavramın hayata girdiğini hatırlatarak, imalat sektöründe salgınla birlikte dijitalleşmenin tetiklendiğini gördüklerini kaydetti.

KOBİ'lerin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"İmalat sanayimiz, artık dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavradı. KOSGEB olarak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temasıyla yeni bir çağrıya çıkıyoruz. Bu temayla üçüncü kez çıktığımız bu çağrımızla yine akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri destekleyeceğiz. Dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmaya devam edeceğiz."

"FARKINDALIK OLUŞTURDUK"

Varank, "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temayla ilk çağrıya 2019'da çıkıldığını anımsatarak, toplamda 258 KOBİ'ye 71,5 milyon liralık desteği onayladıklarını, 2020'deki ikinci çağrıda da artan farkındalık ve talep doğrultusunda 396 KOBİ'nin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Söz konusu çağrılarla sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ'lerde farkındalık oluşturduklarına dikkati çeken Varank, şu bilgileri verdi:

"İlk ikisinde olduğu gibi bu yeni çağrımızda da KOBİ'lerimize 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Böylece yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Başvuruları, 17 Mayıs'a kadar alacağız. KOBİ'lerimiz çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabilir. Çağrı sonuçlarını da temmuz ayında açıklamayı planlıyoruz."

NİTELİKLİ PERSONEL VE YAZILIM DESTEĞİ LİMİTLERİ ARTTI

KOSGEB, ilk iki çağrıda KOBİ'lerden gelen geri dönüşleri de dikkate aldı. Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları en önemli kaynağın nitelikli personel olduğu tespitinden hareketle personel desteği üst limitini, 90 bin liradan 300 bin liraya çıkardı. Akıllı dijital teknolojileri kendi iş süreçlerine adapte edecek imalatçı KOBİ'lerin yazılım desteği limiti de 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi.

İmalat Sanayinde Dijitalleşme temalı çağrıda geri ödemeli destek tutarının yüzde 50'ye kadar olan kısmı, "erken ödeme" olarak verilebilecek. KOBİ'ler çağrı kapsamında en az 8 ay, en fazla 16 ay içinde projelerini tamamlayabilecek.

"Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı", "İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti", "İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri", "İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri", "Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri", "İmalat Sanayinde Siber Güvenlik", "İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri" ve "İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik" başlıklarında 8 alandaki projeler desteklenecek.

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