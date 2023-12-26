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KOBİ'LER MASTERCARD ÇÖZÜMLERİYLE KAZANIYOR Tüm ödeme işlemleri güvenli, basit, akıllı ve erişilebilir hale getirerek; her yerde, kullanıcılarına fayda sağlayan kapsayıcı dijital bir ekonomi yaratmayı hedefleyen Mastercard, Türk KOBİ'lerinin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olacak çeşitli çözümler sunuyor. MasterKOBİ sadakat platformu ile özel ayrıcalık ve indirimlerden yararlanan KOBİ'ler, e-Karne ile ihtiyaçlarını belirlerken Mastercard'ın ticari kart çözümleri, POSmobil hizmeti ve e-ticaret koruması gibi birçok avantajla dijital dönüşüm yolculuklarında emin adımlarla ilerliyor.

Hızlı, güvenli ve kolay ödeme sistemi altyapısıyla ödeme teknolojilerinin öncü şirketi Mastercard, sunduğu yenilikçi çözümleriyle müşterilerinin yanı sıra KOBİ’ler için de güvenilir bir partner olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisinde kilit bir yere sahip olan ve TÜİK verilerine göre 2021 yılı itibarıyla toplam girişim sayısının yüzde 99,7’sini, istihdamın yüzde 71'ini, üretim değerinin yüzde 37,3'ünü ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 35,5'ini oluşturan, sayıca 3 milyona yaklaşan Türk KOBİ’leri Mastercard’ın sunduğu değerli çözümlerle büyüme ve dijital dönüşüm yolculuklarında güvenilir bir partner ile hareket etme fırsatı yakalıyor.

Global ağını tüm dünyada pozitif değişiklikler yaratmak için kullanıma açan Mastercard, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital ekonomi inşa etme hedefi doğrultusunda sağladığı avantaj ve programlarla KOBİ’lerin hayatlarını kolaylaştırırken, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak için işletme odaklı çeşitli çözümler sunuyor. KOBİ’ler Mastercard desteği ile dijital bir geleceğe adım atarken, Mastercard’ın KOBİ’ler için yaptığı yatırımlar her geçen gün katlanarak devam ediyor.

KOBİ’lerin hayatlarını kolaylaştıran kolaylık ve ayrıcalıklar

Hem fiziksel hem de dijital ortamda KOBİ’leri yenilikçi ayrıcalıklarla buluşturan Mastercard, geniş iş ortağı ağı aracılığıyla sunduğu ticari kartlarla KOBİ’lere yıl boyunca özel indirim ve fırsatlardan yararlanma fırsatı sunarken, işlem seviyesinde raporlamalar ile harcamalarını kontrol ederek giderlerini yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı oluyor. Mastercard’ın ticari kredi kartı sahiplerine ücretsiz olarak sunduğu MasterKOBİ sadakat programı ise birçok altyapı sağlayıcı ve partner ortaklığında KOBİ’leri hayatlarını kolaylaştıracak çözümlerle buluşturuyor. MasterKOBİ’de işletmeler, ihtiyaç duyabilecekleri hizmetlerden, tedarik edilmesi gereken ürünlere kadar birçok alanda paha biçilemez fırsat ve tekliflere avantajlı koşullarla erişebiliyorlar.

Her geçen gün e-ticarette daha aktif hale gelen KOBİ’ler Masterpass sayesinde her alışverişte tekrar tekrar bilgilerini girme zorunluluğunu ortadan kaldırarak Masterpass kart sahibi müşterilerine hızlı, sade ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunabiliyorlar. Böylece sepette terk oranı büyük oranda azalırken, müşteri kart bilgilerini barındırma sorumluluğu da KOBİ’lerin üzerlerinden alınmış oluyor. Son dönemde, Masterpass platformunda bir geliştirme daha gerçekleştirerek, 5 olan kayıtlı kart saklama kapasitesi 7’ye yükseltildi. Böylece özellikle ticari kart kullanıcıları operasyonlarını daha esnek bir şekilde ilerletebilecekler.

KOBİ’leri güçlendirmek için en yenilikçi destekler Mastercard’dan (MasterKOBİ’den)

Mastercard’ın ticari kart sahibi KOBİ’ler için hazırladığı MasterKOBİ platformu, KOBİ'lerin özel ihtiyaçlarına odaklanarak sektörlerdeki taleplere yönelik benzersiz teklifler sunuyor.

MasterKOBİ’de E-ihracat sektörünün ilk Türk teknolojik lojistik şirketi olan ShipEntegra ile ETSY’de mağaza sahibi kadın girişimcilere %50 indirimli kargo gönderim desteği, TikTak Kurumsal ile KOBİ’lere esnek ve sınırsız sayıda araca dilediği zaman erişimi 8.000 TL ye varan indirim ile sunuyor.

E-ticaret alanında büyümek isteyen KOBİ’lerimiz T-Soft E-Ticaret paketleri ile online pazara %50 indirimli açılırken, Ofix.com dan yapacakları ofis ve sarf malzeme alışverişlerinde 650 TL anında indirimden yararlanabiliyorlar.

www.mastercard.com.tr/masterkobi adresinden indirim kodununuzu alarak tüm kampanyalardan yararlanabilirsiniz.

POS cihazı taşıma gereksinimi ortadan kalkıyor

Mastercard, POS cihazı edinme ve taşıma ihtiyacını ortadan kaldıran, maliyetlerde düşüş sağlayan POSmobil teknolojisiyle KOBİ’lere hayatlarını kolaylaştıran bir katma değer sunuyor. Android tabanlı ve NFC çipine sahip mobil cihazların (telefon, tablet, endüstriyel cihazlar vb.) POS cihazına dönüşmesine imkan tanıyan bu teknoloji sayesinde işletmeler, ek bir fiziksel POS cihazı taşımadan yalnızca kendilerine ait mobil cihazlarını kullanarak ödeme tahsilatı yapabiliyorlar. Firmalar mağazalarındaki satış uygulamalarını POSmobil’e entegre ettiklerinde Android akıllı telefonlar ve kurumsal Android cihazlarla ödeme alabilir duruma geliyor. İsteyen firmalar, POSmobil uygulamasını sahada çalışanları tarafından halihazırda kullanılan Android akıllı telefonlara yükleterek sıfır maliyetle birer fiziksel POS cihazına dönüştürebiliyor ve içeriğinde yer alan VUK507 çözümü ile de Gelir İdaresi Başakanlığı tebliğine uygun çözüme de aynı yapı üstünden sahip olmuş oluyor. Bu da KOBİ’lerin daha hızlı ve rahat ödeme kabul edebilmelerinin önünü açıyor. Bu çözüm mobil gönderimlerde fiziki POS adedinde yaşanan darboğazın, perakendede mağaza içi kasa kuyruklarının azaltılmasına kadar birçok operasyonel konuda iyileşme sağlıyor. POSmobil entegrasyonları Mastercard’ın entegrasyon iş ortağı Propay firması tarafından gerçekleştiriliyor.

KOBİ’lerin e-ticaret alışverişleri de Mastercard güvencesinde

Mastercard, son olarak, sunduğu e-Ticaret koruması sigortasıyla da KOBİ’lerin e-ticaret alışverişlerini güvence kapsamına alıyor. Alışverişlerinde Mastercard logolu ticari kartlarını kullanan KOBİ’ler, yanlış, eksik veya kusurlu teslimat, teslim edilen ürünlerin fiziksel hasarından kaynaklanan işlev bozukluğu ve kayıp gibi durumlara karşı Mastercard koruması altına alınıyor ve böyle sorunların ortaya çıkması durumunda, belirli malzemeler için yıllık limitlere bağlı olarak 500 ABD dolarına kadar güvence sigortasından yararlanabiliyorlar.