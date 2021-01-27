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Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu: Sürdürülebilir değer zinciri en önemli önceliklerimiz arasında

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, pandemi sebebiyle bu yıl dijital platformda gerçekleştirilen ve 70’ten fazla ülkeden 1500 lideri bir araya getiren Davos Zirvesi’nde konuştu. Zirvenin ikinci gününde “Bağlantılı ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri Tasarlama” başlıklı panelde görüşlerini paylaşan Levent Çakıroğlu, önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını vurgulayarak, “Koç Topluluğu olarak bu konuyu en öncelikli gündem başlıklarımızdan biri olarak görüyoruz. Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat süreci başta olmak üzere, hükümetlerin bu konudaki politikalarının değer zincirlerinde gerekli değişiklikleri hızlandıracağını düşünüyorum. İşlerimizin sürdürülebilirliği açısından bu dönüşüm şart. Önümüzde yeşil girişimlere dayalı bir iş modeli yaratma fırsatı var” dedi.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu: Sürdürülebilir değer zinciri en önemli önceliklerimiz arasında
HABERTURK.COM

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 25 – 29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Davos Zirvesi, dünyanın en etkili iş insanlarını, siyasetçilerini, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve akademisyenlerini bu yıl Güveni Yeniden İnşa Etmek için Kritik Yıl (A Crucial Year to Rebuild Trust) ana teması etrafında buluşturdu.

Dünya Ekonomik Forumu’nun pandemi sonrasında küresel ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etmeyi odak noktasına alan ve üç bileşenden oluşan Great Reset teması etrafında şekillenen oturumlarda Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da bir konuşma yaptı.

“Toplum ve Geleceğin İş Yapış Şekilleri”, “Gezegen Nasıl Kurtulur?”, “Daha Adil Ekonomiler”, “İyilik için Teknoloji", “Sağlıklı Gelecek”, “Daha İyi İş Düzeni”, “Jeopolitiğin Ötesinde” alt temalarına yönelik oturumlara ev sahipliği yapan bu yılki zirvede, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu “Bağlantılı ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri Tasarlama” başlıklı panelde söz aldı.

Malezyalı yayın kuruluşu Astro Awani’nin Genel Yayın Yönetmeni Kamarul Bahrin Haron’un moderatörlüğünü üstlendiği panele Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun yanı sıra Bain & Company Yönetim Kurulu Başkanı Orit Gadiesh, Welspun India CEO’su Dipali Goenka, Lenzing Group CEO’su Stefan Doboczky de katıldı.

Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını vurgulayan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak bu konuyu en öncelikli gündem başlıklarımızdan biri olarak görüyoruz. Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat süreci başta olmak üzere, Hükümetlerin bu konudaki politikalarının değer zincirlerinde gerekli değişiklikleri hızlandıracağını düşünüyorum. İşlerimizin sürdürülebilirliği açısından bu dönüşüm şart. Önümüzde yeşil girişimlere dayalı bir iş modeli yaratma fırsatı var” dedi.

Pandemi döneminde Koç Topluluğu şirketlerinin karşı karşıya olduğu süreçleri de anlatan Çakıroğlu, ”Otomotiv, dayanıklı tüketim, enerji, bankacılık, perakende, turizm gibi sektörlerde ve dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren bir Topluluğuz. Bu özgün yapımız nedeniyle, pandemi döneminde her şirketimiz arz ve talep yönlü farklı dinamiklerle karşılaştı. Ancak, tüm değer zincirini paydaşlarımızla veriye dayalı, hızlı ve açık bir iletişim kurarak olabildiğince şeffaf hale getirdik ve içinden geçtiğimiz istikrarsız dönemde sorunların üstesinden gelebildik. Bu başarıda, Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Global Lighthouse’ olarak ilan ettiği iki akıllı fabrikamız gibi, veriye dayalı süreçlerle değer yaratan tesislerimizin rolü büyük” dedi.

Koç Topluluğu’nun toplumsal duyarlılığının da altını çizen Çakıroğlu “Pandeminin belirsizliklerle dolu ilk döneminde otomotiv fabrikalarımız siperlik, maske ve entübasyon kabini gibi acil ihtiyaç duyulan malzemeleri hızla üretirken; Arçelik, kamu idaresinin koordinasyonunda özel sektördeki paydaşlarıyla iş birliği yaparak mekanik ventilatör üretimini üstlendi” dedi.

"PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ FEDAKARLIKLARI İÇİN TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA MİNNETTARIM"

Pandemi sürecinde Koç Topluluğu çalışanlarının önemli fedakârlıklarla çalıştığını ve bunun sahip oldukları en kıymetli değer olduğunu belirten Çakıroğlu, “İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde öncelikle çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için gerekli adımları hızla attık; onların gelir kaybına uğramaması için de elimizi taşın altına koyduk. Daha sonra piyasalar yeniden açıldığında, artan talebi karşılama noktasında her bir çalışma arkadaşımız da büyük bir çaba ve dayanışma örneği göstererek bize destek oldu. Bu birliktelik ve dayanışma duygusu için hepsine müteşekkirim” dedi.

Çakıroğlu sözlerini “Şirketler açısından önemli olan, bilinmezliklerin getireceği risk ve fırsatlara karşı onları her koşulda hazır tutacak, değişimle barışık bir kurumsal kültürü yerleştirmektir. Paydaşlar açısından ise böyle zamanlarda en önemli değerin dayanışma olduğunu gördük” diyerek tamamladı.

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