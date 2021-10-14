'Elektrikli araç cazip hale getirilmeli' 0:00 / 0:00

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Yeşil Mutabakat'a uyum birçok sektörde gündemin ilk sırasında yer alırken, Koç Holding'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, iklim krizinin bütün dünyayı etkileyen ve etkilemeye devam edecek olan bir konu olduğunu vurgulayarak, her önemli küresel meselede olduğu gibi bu konuda da özel sektörün sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT'ye konuşan Çakıroğlu, yıllardır sürdürülebilirliği iş stratejilerinin bir parçası olarak gördüklerini kaydederek, 'Karbon Dönüşüm Programı' başlattıkların açıkladı.

Çakıroğlu, "Aslında bizim 2016'dan bu yana dijital dönüşümle başlattığımız, inovasyon, kurum içi girişimcilik ve insan kaynağımızın geliştirilmesi gibi çok önemli insiyatiflerle zenginleştirdiğimiz dönüşüm programımızın bir parçası. Bu aslında bir kültürel dönüşüm bir zihniyet değişimi. Karbon Dönüşüm Programı'nda şirketlerimiz öncelikle iklim krizinden çıkacak riskleri ve fırsatları değerlendirmek üzere bir analiz çalışması yapıyorlar. Bunun devamında yol haritası belirliyoruz. Birçok şirketimiz bilim temelli hedefler almaya başladılar ve sistematik olarak bu çalışmaları devam ettireceğiz" dedi.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLAR CAZİP HALE GETİRİLMELİ'

Sürdürülebilirliğin her zaman gündemlerinde olan bir konu olduğunu ve Arçelik'in burada öncü şirketlerinden olduğuna değinen Çakıroğlu, "Yıllardır enerji ve su verimliliği yüksek ürünlerle biz ürünlerimizi farklılaştırıp tüketici yönünden cazip hale getirdik. Benzer bir konu Tüpraş için geçerli. Tüpraş'ta enerji verimliliği konusundaki yatırımlarımız sürekli artarak devam ediyor. Eğer iş modelimizi değiştiremezsek rekabetçilik yönünden zarar görebileceğimizin farkında olarak da bunları yapıyoruz" diye konuştu.

Ford Otosan'ın elektrifikasyona geçiş ile ilgili yatırımlarına da değinen Çakıroğlu, "Elektrikli araçlar ilk yatırım maliyeti yüksek olan ürünler. Bu sebeple elektrikli araçlar gibi ürünlerde devletlerin ilk başta bu ürünleri sübvanse ederek cazip hale getirmesi, ya doğrudan teşvikler olabilir ya düşük vergiler olabilir önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'UYUM OLMAZSA İHRACATTA GERİ KALABİLİRİZ'

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) üzerinde çalıştığı karbon vergisi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Çakıroğlu, "AB ülkemizin en büyük ticaret ortağı, şimdi AB sınırda bir karbon vergisi uygulaması ismiyle yeni bir düzenleme getiriyor. Dolayısıyla AB'ye ihracat yapan her şirket açısından sadece ürettiği ürünlerdeki karbon izi yeterli olmayacak, bütün tedarik zincirindeki karbon girdisi çok kritik hale gelecek. Ya oradaki standartlara uyum sağlayacaksınız ya da bedelini ödeyeceksiniz, bu da size bir maliyet getirecek ve Avrupa pazarlarındaki rekabetçiliğinizi etkileyecek" dedi.

Karbon düşürme performansını gösteremeyen şirketlerin karbon kredisi almak zorunda kalacakları uyarısında da bulunan Çakıroğlu, "Burada da fiyatlar hızlıca yükseliyor. 40 Euro seviyesindeydi ton başına şimdi 60 Euro seviyesine çıktı ve 100 Euro seviyesine kadar çıkacak diyenler var. Yeşil Mutabakat'a uymadığımız takdirde ihracat pazarlarında geri kalma riskimiz var" görüşünü savundu.

'PARİS İKLİM ANLAŞMASI REHBER OLACAK'

Sadece ESG performansı yüksek şirketlere yatırım yapan fonların büyüklüğüne de işaret eden Çakıroğlu, bu fonların büyüklüğünün 1.7 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Çakıroğlu, "Bu çok büyük bir rakam ve hızlıca da artmaya devam ediyor. ESG performansı yüksek şirketler sayı olarak çok fazla değil, dolayısıyla bu şirketlerin hisse değerleri de hızla yükseliyor. Yatırım yapan mevcut hissedarlarına değer yaratıyorlar. İşte böyle bir ortamda dönüşüm kaçınılmaz. Özellikle Türkiye için ben Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması ile beraber çizilecek yol haritasının şirketlerimiz yönünden bir rehber olacağını düşünüyorum. Harekete geçmemiş şirketler açısından da bir uyarıcı olacağına inanıyorum" dedi.