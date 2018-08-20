Koca Koca Yalanlar 3. yeni bölüm fragmanı: Ahmet evden kovuluyor! Koca Koca Yalanlar 2. son bölüm
Koca Koca Yalanlar 2. bölümüyle bu akşam izleyici ile buluştu. Koca Koca Yalanlar'da Müjgan Ahmet ve Sude'yi gördü. Peki şimdi neler olacak? İşte Koca Koca Yalanlar 3. yeni bölüm fragmanı
20.08.2018 - 23:58 | Güncelleme:
Koca Koca Yalanlar'ın ekranlara gelen 2. bölümün ardından 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Koca Koca Yalanlar'da Ahmet ile Sude'yi göre Müjgan'ın tepkisi çoks ert olacak. Ahmet, Müjgan tarafından evden kovulunca yaptığı hatanın farkına varacak. Bu duruma ise Sude çok sevinecek. İşte Koca Koca Yalanlar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
Ahmet ve Sude’yi gören Müjgan, kıyameti koparıyor! Sude amacına ulaşıyor! Müjgan, Ahmet’i evden kovuyor, Sude’ye de fırsat doğuyor! Suç üstü yakalanan Ahmet ne yapacak?
KOCA KOCA YALANLAR 2. SON BÖLÜM
Ahmet’in Sude ile yeni bir aşka yelken açtığını öğrenen Müjgan büyük bir şok yaşamaktadır.
Canan ve Nilgün, Müjgan’ı teselli ederler. Müjgan’a, Sude’nin Ahmet’in evli olduğunu öğrendikten sonra ilişkiyi bitireceğini söylediğini anlatırlar. Müjgan, yaşadığı hayal kırıklığıyla ne yapacağını, Ahmet’e nasıl davranacağını bilmemektedir. Ahmet, Müjgan’ın, ilişkisini bildiğinden habersiz Sude ile görüşmeyi sürdürürken Müjgan, evliliğini kurtarmak için zorlu bir mücadelenin başladığını hissetmektedir.
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Koca Koca Yalanlar 3. yeni bölüm fragmanı: Ahmet evden kovuluyor! Koca Koca Yalanlar 2. son bölüm - Son Dakika Haberler/koca-koca-yalanlar-3-yeni-bolum-fragmani-ahmet-evden-kovuluyor-koca-koca-yalanlar-2-son-bolum-21124212112421
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