Çöp ev vakası! 10 kamyon çıktı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı. Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı
Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi.
Kuruldan evin temizlenmesi kararı çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Temizlik çalışması başlatan ekipler, 2 günde evden 10 kamyon çöp çıkardı.
Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.