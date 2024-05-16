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        Haberler Gündem Kocaeli'de elektrik direğine çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı - Güncel haberler

        Panelvan elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, panelvanın beton elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 19:36 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:36
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        Panelvan elektrik direğine çarptı
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        Kandıra - Kaynarca yolunda seyreden Semih O. (54) idaresindeki panelvan, Balcı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Işık O'nun (50) hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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