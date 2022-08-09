Fabrikada şüpheli ölüm 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 50 yaşındaki kişi, gece bekçisi olarak çalıştığı fabrikada ölü bulundu.

Olay, Kartepe ilçesi Çepni Caddesi Balım Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece bekçisi olan 50 yaşındaki İshak Aydın'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.