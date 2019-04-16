Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi İzmit-Kandıra Yolu Solaklar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kerem A. idaresindeki bir turizm şirketine ait 41 P 8485 plakalı yolcu minibüsü ile Ali A. yönetimindeki 35 KN 274 plakalı otomobil henüz öğrenilemeyen bir şekilde kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüs, Vildan A. kontrolündeki 41 PE 262 plakalı otomobile çarparak yan yattı. Kazada minibüs sürücüsü Kerem A. ve aynı araçta bulunan Fatih A., Ceyda E. isimli yolcular; otomobil sürücülerinden Ali A. ve aynı araçtaki Fadik A., Türkan A., Ferit A. ve minibüsün savrularak çarptığı otomobil sürücüsü Vildan A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile yan yatan minibüs ve otomobiller kaldırıldı. Araçların kaldırılması sebebi ile bir kısmı kontrollü olarak kapatılan yolda trafik tekrar normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.