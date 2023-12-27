Kocaeli Valisi: Bu ülkede makam sahibi olmak istiyorsanız, önce ay yıldızlı al bayrağı tanıyacaksınız KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, "Bu devletin bayrağını, toprak bütünlüğünü kabul etmeyen hiç kimseye verecek tavizimiz yoktur. Bu ülkede hak istiyorsanız, makam sahibi olmak istiyorsanız önce ay yıldızlı al bayrağı tanıyacaksınız. Selam duracaksınız. Türk milletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü içselleştireceksiniz. Ondan sonra gelip bizimle konuşacaksınız" dedi.

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, "Bu devletin bayrağını, toprak bütünlüğünü kabul etmeyen hiç kimseye verecek tavizimiz yoktur. Bu ülkede hak istiyorsanız, makam sahibi olmak istiyorsanız önce ay yıldızlı al bayrağı tanıyacaksınız. Selam duracaksınız. Türk milletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü içselleştireceksiniz. Ondan sonra gelip bizimle konuşacaksınız" dedi.

Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi amacıyla Kocaeli Valiliği tarafından Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı 4'üncü Dönem Toplantısı, Vali Seddar Yavuz´un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yıl içinde 5 bin 547 olayda, 7 bin 455 kişinin yakalandığını ve yakalananlardan 625´inin tutuklandığını söyledi. Yavuz, gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

`VALİLERİMİZ, GÜNDEMİ TAKİP ETMELİ VE GÜNDEM KONUŞMALIDIR´

Valilerin Türkiye Cumhuriyeti adına konuşmasının görevleri arasında yer aldığını belirten Vali Yavuz, "Terörü ve terör yandaşlarına `Ama, fakat, lakin, siz de öyle olmuştu, böyle olmuştu´ diye meşrulaştıran alçaklara da sesleniyorum; alçaklık etmeyin, bu vatana ihanet etmeyin. Ay yıldızlı, al bayrağa gölge düşürmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını tehlikeye atmayın. 3 kuruşluk şahsi menfaatleriniz için, siyasi emelleriniz için bu yüce milletin şanına, şerefine leke düşürmeyin. Duruşunuzu tekrar gözden geçirin ve Türk milletinin ve Türk devletinin yanında bulunun. Bu uyarıyı bir kez daha yapmak istiyorum. Çünkü bizler, sıradan devlet görevlileri değiliz. Biz, bu şehirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti´ni temsil ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına konuşmak bizim görevimiz ve yetkimiz. Eğer biz bu konuda yeterli duruşu göstermiyorsak biz eleştirilmeliyiz ama suya, sabuna dokunmayan, `Aman efendim konuşmayalım´ diyen anlayışı da reddediyorum. O yüzden valilerimiz gündemi takip etmeli ve gündem konuşmalıdır. Gün, konuşma günüdür" dedi.

`MEKANIN SAHİBİ TEKRAR GELECEK´

Türkiye'nin Orta Doğu ve Balkanlar'da tekrar sözü geçen bir ülke olacağını belirten Vali Yavuz, "Yüreğimiz yanıyor. 12 tane vatan evladımızı toprağa verdik ama dimdik ayaktayız. Çünkü bu vatanı koruyacağız. Hür ve bağımsız yaşayacağız, mekanın sahibi tekrar gelecek ve Orta Doğu'da da Balkanlar'da da tekrar sözü geçen bir devlet olacağız. Türkiye için hızlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu alçaklar, bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Biz bu terör örgütlerinin sahiplerinin kim olduğunu biliyoruz. Zamanı geldiğinde elbette onlarla hesaplaşacağız, bunu açık açık da söylüyoruz, saklamıyoruz. Terör örgütlerinin sahiplerini biliyoruz ve bir gün bu terör örgütleri sahipleriyle de hesaplaşacağız. Bugün Filistin'de yaşananları, geçmişte Suriye'de yaşananları, Irak'ta yaşananları unutmadık" ifadelerini kullandı.

'BOMBALI SALDIRIYA UĞRAMIŞ BİR VALİ OLARAK, SÖYLEME HAKKINI BULUYORUM'

"Bu devletin bayrağını kabul etmeyen, toprak bütünlüğünü kabul etmeyen hiç kimseye verecek tavizimiz yoktur" diyen Yavuz, "Meselenin Gazze, meselenin Suriye olmadığının farkındayız. Meselenin Türkiye olduğunu gayet iyi anlıyoruz biz ama gelecekseniz elbette görecekleriniz de var. Çünkü biz, sıradan bir millet değiliz. Dünyanın en şanlı tarihine sahip milletlerden bir tanesiyiz. Biz Türk milletiyiz. Bunu ısrarla söylüyorum. Her milletin bir adı vardır. Bizim adımız Türk milletidir. Bunu ısrarla söylemeye, bunun arkasında durmaya devam edeceğiz. Şanlı tarihimizden aldığımız güçle yolumuza dimdik devam edeceğiz. Birlik ve kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Evlatlarımız elinden sımsıkı tutacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz ama hainlere prim vermeyeceğiz. Bu devletin bayrağını kabul etmeyen, toprak bütünlüğünü kabul etmeyen hiç kimseye verecek tavizimiz yoktur. Bu ülkede hak sahibi olmak istiyorsanız, makam sahibi olmak istiyorsanız önce ay yıldızlı al bayrağı tanıyacaksınız. Selam duracaksınız. Türk milletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü içselleştireceksiniz. Ondan sonra gelip bizimle konuşacaksınız. Bunları sağlamadan 3 maymunu oynamanın hiçbir anlamı yok. 10 yıl o bölgede çalışmış, bombalı saldırıya uğramış bir vali olarak bunları söyleme hakkını kendimde buluyorum. Kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.