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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Yılmaz, dört yıllık sözleşme istiyor! Galatasaray transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Yılmaz, dört yıllık sözleşme istiyor!

        Devre arası transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşünen milli oyuncu ise kiralık tekliflere sıcak bakmıyor; Türkiye'ye dönmesi için uzun süreli bir kontrat talep ediyor

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 27.12.2023 - 09:32 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:32
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        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
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        Kanayan yarası olan sol bek için geniş bir liste hazırlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu bölgedeki ilk tercihi Bradley Locko olsa da Brest'in 13 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisi sonrasında alternatiflere yönelen sarı-kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için kolları sıvadı.

        Galatasaray, Temmuz 2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. İskoç ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve adaptasyon sürecini atlattığını düşünen Rıdvan Yılmaz'ın ise önceliği kariyerine Avrupa'da devam etmek...

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        Sezon başında yaşadığı sakatlığın etkilerini eylül sonu itibarıyla atan ve son maçlarda 11'e yerleşen Rıdvan Yılmaz, kiralık tekliflere sıcak bakmıyor. Rangers ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Türkiye'ye dönmesi durumunda yine aynı süredeki kontrat talebinde bulunuyor.

        Devre arasında bonservis bedeli için yüklü bir harcama yapmaya yanaşmayan Galatasaray'da kafaları karıştıran diğer bir mevzu ise yabancı oyuncu kuralı... Yabancı oyuncu kuralı uygulamasında değişikliğe gidilme ihtimalinin her geçen gün ağırlık kazanması sonrasında transferdeki rota yeniden yabancı oyuncuya dönebilir.

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