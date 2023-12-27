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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!

        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!

        Van, kadın cinayetinin son adresi oldu. Başkale ilçesinde, güvenlik korucusu olan 35 yaşındaki F.G., eşi 33 yaşındaki Ç.G.'yi silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Çiftin 3 çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:38
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        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
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        Van'da olay, Başkale ilçesine bağlı Yukarı Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik korucusu 3 çocuk babası F.G. (35), evine geldikten sonra önce eşi Ç.G.,'yi (33) silahla öldürüp, ardından kendini vurdu.

        YAKINLARI CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

        DHA'da yer alan habere göre mahallede yaşayanlar silah sesi üzerine F.G. ve eşinin yaşadığı eve gelince çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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