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        MAKAS ATARKEN KAZA YAPTI; YARALI ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde trafikte makas atarak ilerlerken iki otomobile çarpan cip sürücüsü, kazada yaralanan arkadaşını aracın içinde terk edip yaya olarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 03:18 Güncelleme: 15.01.2024 - 03:18
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        MAKAS ATARKEN KAZA YAPTI; YARALI ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde trafikte makas atarak ilerlerken iki otomobile çarpan cip sürücüsü, kazada yaralanan arkadaşını aracın içinde terk edip yaya olarak kaçtı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 karayolunun Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi geçişinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 41 SC 518 plakalı cipin sürücüsü iddiaya göre makas atarak ilerlediği sırada Burak P. yönetimindeki 34 HKY 378 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan cip, daha sonra Ahmet A. idaresindeki 34 GFJ 135 plakalı otomobile, ardından da bariyerlere çarparak durabildi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi.

        YARALI ARKADAŞINI TERK EDİP KAÇTI

        Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan cip sürücüsü, araçta bulunan arkadaşını olay yerinden terk edip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde cipte yolcu olarak bulunan Hasan Aksu ve 34 HKY 378 plakalı otomobilin sürücüsü Burak P.'nin yaralandığı belirlendi. İlk müdahalelerin olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gebze Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan cip sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Kaza yapan cipin görüntüsü

        -Cipin çarptığı otomobiller

        -Olay yerindeki polis ve itfaiye

        -Genel ve detaylar

        DHA-Gündem - Türkiye-Kocaeli / Gebze - Erol POLAT

        2024-01-15 03:18:20

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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