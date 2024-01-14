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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor

        Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 14.01.2024 - 22:12 Güncelleme: 14.01.2024 - 22:12
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        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
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        Fenerbahçe’nin Gaziantep deplasmanındaki maçı şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray’ın Sivas’ta puan kaybetmesiyle taktik-teknik-oyun konularını taça çıkarmıştı bile. Sezonun ilk kırılma anı içerisindeydik ve detaylar önemsiz olacak şekilde Fenerbahçe açısından mutlak kazanılması gereken bir maça dönmüştü karşılaşmada…

        YÖNETİMDEN YERİNDE HAMLELER

        Bu önemli maç öncesinde yönetim üstüne düşeni yapıyordu… Sezon başından beri takımın ihtiyaçlarını fedakarlık yapmaktan kaçınmadan karşılayan başkan Ali Koç ve yönetim, rakiplerin aksine maaşlarda hiçbir sorun yaşatmıyor, yetmezmiş gibi ülkede yazılı olmayan kurallardan biri olarak sürekli primi de işe dahil ediyor. Takımın görünen ihtiyaçlarını Bonucci ve Krunic gibi çok net hamlelerle transfer penceresi açılır açılmaz tamamlayan Fenerbahçe kurmaylarının bu kritik galibiyette payı büyük.

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        İSMAİL KARTAL MAÇI ÇÖZDÜ

        Bu önemli maç öncesinde İsmail Kartal üstüne düşeni yapıyordu. Kurduğu düzeni ve yakaladığı oyun ritmini ileriye taşımak için çok ciddi mesai harcıyor. Takım içerisindeki adil rekabeti canlı tutuyor. Rakiplere özel farklı şeyler deneyebilecek kadar rakiplere çalışıyor. Gaziantep maçını da hamleleriyle o çözdü. Bu araya ufak bir parantez açmam lazım. Fenerbahçe duran top organizasyonlarını daha verimli seviyeye çekmesi gerekiyor. Bu detay dışında İsmail Kartal’ın sene başından beri performansı alkışı hakediyor ve bu kritik galibiyette payı büyük.

        FUTBOLCULAR ROLLERİNİ BENİMSEDİ

        Bu önemli maç futbolcular üstüne düşeni yapıyordu. Herkes aşağı yukarı rolünü benimsedi. Herkes şampiyonluk hedefinin ne kadar ciddiyet ve profesyonellik gerektirdiğinin bilincinde. Futbolcuların profesyonel yaşama konusunda özverileri teknik heyeti fazlasıyla memnun ediyor. Bireysel performanslar iyi ve daha önemlisi uzun süre eksik kalan kulübeden katkı da gelmeye başladı. Bugünün yıldızları İrfan Can Kahveci ve Dominik Livakovic oldu. Ama takımda efor olarak geride kalan hiçbir futbolcu yok neredeyse… Futbolcuların bu kritik galibiyette payı büyük.

        BÜTÜN HERKES GAZİANTEP’TEYDİ

        Bu önemli maç öncesinde Fenerbahçe taraftarı üstüne düşeni yapıyordu. Tanıdığım ne kadar “tribüncü” varsa neredeyse hepsi maç için Gaziantep’e gitmişlerdi. Fenerbahçe taraftarı takımına gönülden destek olma anlamında eski günlerine dönüyor. Zarar veren seslere tepki, takıma doğru destek derken Fenerbahçe taraftarının bu kritik galibiyette payı büyük.

        AMAN DİKKAT! DAHA 18 MAÇ VAR

        Özetle Fenerbahçe doğru bir şekilde yürüyüşünü sürdürüyor. Bu kırılma anını başarıyla geçtiler ve rakip Galatasaray’ın hem Kayserispor maçını hem de Trabzonspor deplasmanını daha zor hale getirdiler. Bununla birlikte camiaya hatırlatmam gereken şey henüz hiçbir şey kazanılmadığı… Fenerbahçe camiası sadece bir sonraki maçı kazanmaya odaklanmak dışına çıkmamalı. Herkes alanında kalmayı sürdürerek doğrular inşa etmeyi sürdürmeli… Türkiye’de şampiyonluğu tüm alanlarda en çok doğruyu yapan kazanıyor. Saha, saha dışı, kamuoyu, motivasyon… Tüm bu alanlarda en çok doğruya sahip olan ipi göğüslüyor. Fenerbahçe şu an rakibinin önünde. Şu anki resmi de yukarıda çizdim. 18 maç olduğunu unuttuğun an hepsi çöpe gider.

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