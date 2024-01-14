İbrahim Yıldız yazdı: Altın gol, süper kurtarış

Fenerbahçe, Gaziantep FK duvarını aşmak için İrfan Can’ı bekledi.

Gol yememeyi düşünen, bunun için çok adamla savunma hattını geçilmez kılan Gaziantep FK karşılaşmanın tamamını kendi ceza sahası önünde oynadı.

Fenerbahçe kalabalık savunmayı kenar ortalar ve merkezden getirdiği toplarla yıkmaya çalıştı.

80 dakika her türlü atak, pas oyunu, arkaya kaçma, şut gibi yapılması gerekenler ne yazık ki golü getirmedi. Elbette, bu kadar kalabalık bir ceza sahasında pozisyonları sonuçlandırmak zordur. Üstelik, Sarı-Lacivertlilerin son vuruşları çok yavaş olunca sonuca gitmek daha da güç oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü kazanılan galibiyette önemli rol oynadı diyebiliriz. Zamanında yaptığı hamleler, takımına yeni bir enerji kattı. Üstelik Kartal, riski göze alarak çift santraforu denedi. Orta sahadan İsmail’i kenara alıp, Batshuay’i Dzeko’nun yanına takviye olarak görevlendirdi. Cengiz ve Tadic’i çıkarıp İrfan Can ile King’i kenarlara monte etti.

Sürekli deneyen, ancak bir türlü golü bulamayan oyuncularına moral ve güç desteği sağladı. İrfan Can’ın attığı gol tam anlamıyla altın bir vuruş oldu. İrfan, bu sezon ikinci kez kafayla ağları havalandırdı. Golden sonra Gaziantep savunma duvarından vazgeçti. Oyuna ortak olmak için, öne çıktı. Bu dakikalardan sonra Fenerbahçe iki net gol vuruşundan yararlanamadı. Aslında, Sarı-Lacivertliler maçı ilk yarıda sonuçlandırabilirdi. Sayısız fırsat yakaladılar. Gollük pozisyonları üretmekte hiç zorlanmadılar. Dzeko’nun kaçırdığı penaltı morallerini bozdu. Yine de oyundan kopmadılar. Kazanma adına müthiş bir efor harcadılar.

Karşılaşmanın temposu düşüktü. Bunun somut nedeni, oyun tamamen rakip ceza sahası önünde ya da içinde oynandı. O sıkışık alanda tempoyu arttırmak mümkün olamazdı. Çok sayıda ayağa pas, verkaçlar izledik Gaziantep FK bu sistemle belki bir puanı alabilirim düşüncesindeydi. Ancak, modası geçmiş bu tür taktiklerin sonu her zaman hüsranla bitmiştir. Fenerbahçe’nin yeni transferi İtalyan Bonucci, Serdar Aziz’in sakatlığı sonucu ilk yarıda oyuna girdi. İlk kez giydiği forma ile yadırganmadı. İyi bir savunmacı olduğunu gösterdi.

Hiçbir maçın kolay olmadığı ortada. Bunu Gaziantep karşısında gördük. Ne kadar üstün olursanız olun, istenilen gollere ulaşmak beklendiği gibi kolay olmuyor. İrfan Can’ın attığı gol bu nedenle çok değerliydi.

Karşılaşmanın iki kahramanı vardı. Biri golü atan İrfan Can, diğeri ise uzatmanın son dakikasında yaptığı müthiş kurtarışla Livakovic’ti. Kaleci Livakovic, geldiğinden bu yana sanırım en önemli kurtarışlarından hatta en süperini yaptı.