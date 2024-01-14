Serdar Ali Çelikler yazdı: Adana'daki gibi olmadı

Antep; kenarlardan orta yapılmasına izin verse de merkezi kapatarak pek net pozisyon vermedi. İlk devrede bence F.Bahçe'nin denemediği en önemli plan kendi yarı alanında topla oynarken savunma arkasına koşu idi. Bunu uygulayacak isim Cengiz'di o da bir ofsayt bir de elle kontrol ile pozisyonları başlatamadı.

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Hep söylüyorum topla ve topsuz hızlı oyuncusu yok F.Bahçe'nin. Misal Onyekuru tarzı bir oyuncusu olsa Tadic'in yerine onunla başlarsınız ve savunma arkasına koşu ile öne çıkan Antep defansına zor anlar yaşatırdı. Bu tip iyi merkezi kapayan takımlara karşı bir diğer çözüm de ikiye birler olabilirdi ki onu da fazla denemiyorlar genel olarak. Şut deneyen ismi de az olunca takımın elde kalan son koz duran top oldu. Serdar Aziz'in artık gönderilmesi gerektiğini kanıtladığı bir maç oldu. Bu kadar güvenilmez bir stoper ile devam edilemez.