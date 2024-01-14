Serdar Ali Çelikler yazdı: Adana'daki gibi olmadı
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi
Gaziantep 5-4-1 oynuyor. Bu dizilim Hatayspor tarafından uygulanmış; F.Bahçe o maçı kazanmıştı. Ferdi - Fred - Tadic bağlantısını kesmeyi başardılar. Cengiz - Mert'e 3. destekçi Sebastian tarafı pek işlemeyince tek kanaldan işlemeye çalışan bir hücum durumunda kaldı F.Bahçe.
Antep; kenarlardan orta yapılmasına izin verse de merkezi kapatarak pek net pozisyon vermedi. İlk devrede bence F.Bahçe'nin denemediği en önemli plan kendi yarı alanında topla oynarken savunma arkasına koşu idi. Bunu uygulayacak isim Cengiz'di o da bir ofsayt bir de elle kontrol ile pozisyonları başlatamadı.
Hep söylüyorum topla ve topsuz hızlı oyuncusu yok F.Bahçe'nin. Misal Onyekuru tarzı bir oyuncusu olsa Tadic'in yerine onunla başlarsınız ve savunma arkasına koşu ile öne çıkan Antep defansına zor anlar yaşatırdı. Bu tip iyi merkezi kapayan takımlara karşı bir diğer çözüm de ikiye birler olabilirdi ki onu da fazla denemiyorlar genel olarak. Şut deneyen ismi de az olunca takımın elde kalan son koz duran top oldu. Serdar Aziz'in artık gönderilmesi gerektiğini kanıtladığı bir maç oldu. Bu kadar güvenilmez bir stoper ile devam edilemez.
2. yarıda Arda'nın yaptırdığı penaltıyı Dzeko direğe nişanladı. İsmail Kartal'ın artık ipleri eline alması ve duran top çalıştırması şart. Tadic de atamıyor. Korner bile atamayan bu takıma bir de duran topçu şart. Bonucci mi olur başka bir isim mi hocanın çözmesi lazım.
1 gollük canı olan Antep'i diriltti Fener. Dzeko büyük oyuncu ama Adana'da da gördüğümüz gibi moralmen düşünce iyice kötü oynuyor. 65'de santraforları ikiledi İsmail Hoca. Bunu bu sezon ilk defa yaptı. Kenardan, bel hizası orta deneseler belki de daha fazla da pozisyon bulunabilirdi.
70'i geçince ve atak devamlılığı da bitince ev sahibinin direnci arttı ve bütün gaz kaçtı. Bir elektriğe ihtiyaç vardı. Ismail Hoca yine en az 5 dakika geç kalarak Tadic/King değişikliğini yaptı. 81'de İrfan golü attı. Antep, 1 puana Şampiyonlar Ligi finaline çıkacakmış gibi oynadığı maçta yediği gol sonrası takımca itiraza gitti ama 2 tartışmalı pozisyonda da yari otomatik ofsayt sistemi 'gol geçerli' dedi. Antep her maç bu kadar motive oynasa ilk 4'e girer. Ne de olsa Büyükekşi'nin takımı!!
1-0'dan sonra 2 net gol daha kaçırdı Fener. Antep'in tek ekmeği duran top kaldı. O şansı 93'e kadar vermediler. Fred 6 numaraya geçince çok çok iyi oynadı. Jayden - Mert biraz Cengiz ve King dışında herkesin kötü oynadığı maçı İrfan Can'ın hem iyi oyunu hem golü ile kazandılar. Son dakikada Liva'nın kurtarışı da övgüyü hak ediyor.
İdeal 11'inde İrfan olur. Tadic olmaz. Serdar Aziz'e güvenilmez. Kornerinden duran topuna hatta penaltıya kadar duran top çalışılmalı. Bunlar ortaya çıktı.