Binlerce İsrailli sokaklara döküldü

Dün akşamdan bu yana İsrail'in farklı bölgelerinde toplanan protestocular, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını ve "savaşı yönetememekle" suçladıkları Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesini istiyor.

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İsrail'in 100 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, daha önce de Tel Aviv ve Kudüs'te gösteri düzenleyerek hükümetin bir an önce Hamas ile esir takası anlaşması yapması talebinde bulunmuştu.