Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü! Isparta'da, kiracı ve iş yeri sahibi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen gerginlikte, alçılı ayağı ile kiracısının dükkânına gelen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısını darp etti. O anlar kiracı tarafından anbean kaydedildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 06.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:57 facebook

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