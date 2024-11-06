Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
Isparta'da, kiracı ve iş yeri sahibi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen gerginlikte, alçılı ayağı ile kiracısının dükkânına gelen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısını darp etti. O anlar kiracı tarafından anbean kaydedildi
Isparta'da olay, saat 11.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi N.T. alçılı ayağı ile kiracısının dükkanına gelerek dükkanı boşaltması durumunda bugüne kadar olan bütün borcunu sileceğini söyledi.
KİRACI BORCU OLMADIĞINI SÖYLEDİ
İHA'da yer alan habere göre kiracı F.A., kiralarını zamanında ödediğini ve borcu olmadığını belirtti.
KOLTUK DEĞNEĞİYLE VURDU
Bu duruma öfkelenen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, çılgına dönen adamı güçlükle durdurdu.
DARP ANI KAMERAYA YANSIDI
Kiracı F.A. tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, yaşanan arbede ve çevredeki vatandaşların müdahale anları dikkat çekti.