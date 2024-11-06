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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet anı kamerada! Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!

        Isparta'da, kiracı ve iş yeri sahibi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen gerginlikte, alçılı ayağı ile kiracısının dükkânına gelen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısını darp etti. O anlar kiracı tarafından anbean kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:57
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        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
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        Isparta'da olay, saat 11.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi N.T. alçılı ayağı ile kiracısının dükkanına gelerek dükkanı boşaltması durumunda bugüne kadar olan bütün borcunu sileceğini söyledi.

        KİRACI BORCU OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        İHA'da yer alan habere göre kiracı F.A., kiralarını zamanında ödediğini ve borcu olmadığını belirtti.

        KOLTUK DEĞNEĞİYLE VURDU

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        Bu duruma öfkelenen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, çılgına dönen adamı güçlükle durdurdu.

        DARP ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kiracı F.A. tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, yaşanan arbede ve çevredeki vatandaşların müdahale anları dikkat çekti.

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        #ısparta
        #Son dakika haberler
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