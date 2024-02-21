Karşı şeride geçip devrilen TIR'ın şoförü öldü

KOCAELİ'ninDilovası ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda karşı şeride geçerek devrilen TIR'ın şoförü Müfik Atacan (52), hayatını kaybetti. Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Osmangazi Köprüsü yönüne seyir halinde olan Müfik Atacan idaresindeki 45 AKH 249 plakalı TIR, bariyerleri aşarak karşı şeride geçtikten sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sıkıştığı TIR'dan itfaiye ekiplerince çıkarılan Atacan, hastaneye kaldırıldı. Atacan, burada kurtarılamadı. Kaza sonrası trafiğe kapanan bağlantı yolu, 1 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı.

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