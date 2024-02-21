Marmara Kariyer Fuarı, öğrencileri iş dünyasıyla buluşturacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 26-27 Şubat'ta gerçekleştirilecek Marmara Kariyer Fuarı'na (MARMARAKAF) ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarın tanıtım toplantısında konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, ülkenin en büyük kariyer fuarını yapmak amacıyla çıktıkları bu yolda, hazırlıkları büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi.

Fuarın 15 üniversitenin paydaşlığında düzenleneceğini aktaran Cantürk, KOÜ olarak öğrencilerin geleceklerine sağlam adımlarla ilerlemesinin en büyük öncelikleri arasında yer aldığını, bu tür fuarların özellikle öğrenciler için öneminin farkında olduklarını belirtti.

Cantürk, fuara, herhangi bir üniversitede okuyan veya mezun olan herkesin katılabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin en önemli ve en büyük kamu kuruluşları ile özel sektörü bir araya getirecek fuarın ülkedeki istihdama da katkı sağlayacağına işaret eden Cantürk, şöyle konuştu:

"Bu fuar gençlerimiz ile iş dünyasını buluşturan önemli bir platform olacak. Bu fuarı düzenlerken 'en büyük Kariyer Fuarı'nı düzenlemek amacıyla yola çıktığımızı ifade etmiştim. Bu kapsamda da hedefler belirledik. Bugün itibarıyla fuara katılması beklenen firma sayımız 900'ü aşmış durumda. Bu sayı hızla da artmaya devam ediyor. Bu sebeple ilk etapta 1000 olarak belirlediğimiz firma katılım sayımızı, milletçe bizim için de büyük anlamı olan 1071 sayısına güncellediğimizi ifade etmek isterim."

- "Türkiye'nin en önemli ve önde gelen firmaları fuarda olacak"

Cantürk, Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında olduklarına değinerek, öğrenci profiliyle sektör uyumunu hassasiyetle gözeterek firmaları davet ettiklerini kaydetti.

Fuarda ara elemandan beyaz yakaya, doktordan mühendise her alanda yetiştirdikleri öğrencilerin staj ve istihdam ihtiyacını karşılayacak her statüden iş gücünü bünyesinde barındıran yerel, ulusal ve global firmaların yer alacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en önemli ve önde gelen firmaları bu fuarda olacak. OSB'ler, bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumları, kamu bankalarının yanı sıra ülkemizin en büyük şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları, Şişecam, BAYKAR, Turkcell, HAVELSAN AŞ, ROKETSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Türk Havacılık Uzay Sanayii, Ford Otosan, Hyundai Assan, Anadolu Isuzu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ebebek, Nobel İlaç, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Albayrak Holding, Limak Çimento gibi çok önemli şirketler, 2 gün boyunca Kocaeli'de olacak."

Kocaeli'den organize sanayi bölgeleri, sanayici iş adamı dernekleri, Kocaeli Sanayi Odası, ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarının fuara desteklerinin üst düzeyde devam ettiğine işaret eden Cantürk, "Çok sayıda ulusal ve global şirket CEO'su, direktörleri konuşmacı olarak aramızda olacaklar. Teknolojik araç, uygulama tırları, gösteri araçları gibi 50'ye yakın ayrıca standımız da olacak. İlber Ortaylı, Hülya Koçyiğit, Okan Bayülgen gibi ünlüler fuara renk katacak. Ayrıca konserler, paneller, seminerler, kariyer buluşmaları, sanal gösteriler, tiyatro gösterilerimiz olacak." bilgisini verdi.

Cantürk, fuara ev sahipliği verilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine, desteklerinden dolayı Vali Seddar Yavuz'a, Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın'a ve 15 paydaş üniversiteye teşekkür etti.