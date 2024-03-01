Ehliyetsiz sürücü uygulamadan kaçtı, dengesini kaybedip düşen polis memuru yaralandı

KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde, uygulama sırasında polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle kaçmaya çalışırken dengesini kaybedip düşen polis memuru Samet Yılmaz, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nenehatun Mahallesi, Turgut Reis Caddesi Bostan Sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri bir otomobili durdurarak sürücünün evraklarını kontrol etmek istedi. Bu sırada otomobil sürücüsü kontrol noktasından kaçtı. Sürücünün evraklarını kontrol eden polis memuru Samet Yılmaz, sürücüsünün hızla kaçmak istediği an dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Kaçan sürücü ile yanında bulunan arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Samet Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile Darıca Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, yaralı polis memurunu hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Polis memuru Yılmaz’ın tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.