Kocaeli'de cipin çarptığı yaya yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cipin çarptığı yaya yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cipin çarptığı yaya yaralandı.
Mustafa Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde E.T. idaresindeki 41 AHN 681 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz A'ya çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kafasını kaldırıma çarpan Yılmaz A, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.