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        Kocaeli'de cipin çarptığı yaya yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cipin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:42 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:47
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        Kocaeli'de cipin çarptığı yaya yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cipin çarptığı yaya yaralandı.

        Mustafa Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde E.T. idaresindeki 41 AHN 681 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz A'ya çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada kafasını kaldırıma çarpan Yılmaz A, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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