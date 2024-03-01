Kocaeli'de Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik "Seçim Güvenliği Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Yavuz, güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alınması, seçim sürecinin huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Yavuz, adayların ve siyasi partilerin plan ve projelerini anlatmalarını, bu yolla gerçek bir rekabet ve demokrasinin gerçekleşmesini arzu ettiklerini vurguladı.

Seçim tedbirlerine değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"Afiş ve pankart gibi konusu suç teşkil etmeyen, rakibe ve herhangi bir adaya yönelik bir tahrik içermeyen hususlarla ilgili olarak genel anlamda bütün mülki idare amirleri ve güvenlik birimlerimize, bu konuya çok müdahil olmamaları için talimatlar verdik. Bu tavrımızı şu ana kadar da başarıyla sürdürdük. Ancak bu ülkenin yasaları ve kanunları var. Hepiniz bu kanunları, gereklerini, Yüksek Seçim Kurulu kararlarını da bir taraftan takip ediyorsunuz. Sizlerden beklentimiz, özellikle hem seçim kanununda hem de Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde davranış sergilenirse, sanıyorum daha sorunsuz bir seçim geçirmiş oluruz."

-"Gerekli bütün tedbirleri aldık"

Yavuz, Kocaeli'de 1 milyon 533 bin 380 seçmenin bulunduğunu, 669 alanda kurulacak 4 bin 739 sandıkta oy kullanılacağını bildirdi.

Kentte seçim günü öncesi, sırası ve sonrasında 5 bin 300 emniyet ve bin 446 jandarma personeli olmak üzere, toplam 6 bin 746 güvenlik personelinin görev yapacağını bildiren Yavuz, "Şimdiden huzurlu, vatandaşımızın iradesinin, demokratik toplumun tüm özelliklerinin yansıdığı bir seçim olmasını diliyorum. Valilik olarak gerekli bütün tedbirleri aldık. Önemli olan milletimizin huzuru, refahıdır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim güvenliği tedbirleri, miting alanları ve güzergahlar ile seçim günü yasakları ele alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt da katıldı.