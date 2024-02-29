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        Kocaeli'de evinde baygın bulunan hamile kadın kaldırıldığı hastanede öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde baygın bulunan 8 aylık hamile kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 23:12 Güncelleme: 29.02.2024 - 23:37
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        Kocaeli'de evinde baygın bulunan hamile kadın kaldırıldığı hastanede öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde baygın bulunan 8 aylık hamile kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, işten çıktıktan sonra Sultanorhan Mahallesi 1135. Sokak'taki evine gelen Furkan Y, 8 aylık hamile eşi Yaren Y'yi (21) baygın buldu.

        Furkan Y'nin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan kadın ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaren Y'nin cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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