Kocaeli'de evinde baygın bulunan hamile kadın kaldırıldığı hastanede öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde baygın bulunan 8 aylık hamile kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde baygın bulunan 8 aylık hamile kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, işten çıktıktan sonra Sultanorhan Mahallesi 1135. Sokak'taki evine gelen Furkan Y, 8 aylık hamile eşi Yaren Y'yi (21) baygın buldu.
Furkan Y'nin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan kadın ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaren Y'nin cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü.
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