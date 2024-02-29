Kocaeli'de "ÖNEM" projesinde etkinlikler sürüyor

Selda Yavuz'a, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın eşi Elif Kocaman, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Nilüfer Yalınalp eşlik etti.

Süleyman Şah İlkokul Müdürü Murat Bülent Kaplanoğlu rehberliğinde okulu gezen ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Selda Yavuz, daha sonra özel eğitim alan öğrencilerle etkinlikte bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, proje doğrultusunda Kartepe ilçesinde Süleyman Şah İlkokulu'nda düzenlenen ebru sanatı etkinliğine katıldı.

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