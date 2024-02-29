Kocaeli'de ve Düzce'de sis etkili oldu

Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, güzergahtan geçen sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları yönünde ikaz etti.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde Gölyaka, Küçük Melen, Bataklı, Hacıahmetler ve Beyköy mevkilerinde de sis etkili oldu.

Etkisini denizde de gösteren sis, Körfez'deki bazı gemilere, silüet görüntüsü verdi.

Düzce ile Kocaeli'nin yüksek kesimleri ve İzmit Körfezi'nde sis etkisini gösterdi.

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