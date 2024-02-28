Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 3'ü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.U, M.U. ve M.S.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Darıca ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

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