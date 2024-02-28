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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 3'ü tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 22:52 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:56
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 3'ü tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Darıca ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 5 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların adres ve üst aramalarında, 181 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 92 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.U, M.U. ve M.S.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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