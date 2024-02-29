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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'ün seçim ziyaretleri sürüyor

        Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:06
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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'ün seçim ziyaretleri sürüyor
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        Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

        Demirhanlar Sanayi Sitesi ve Tatlıkuyu Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen Büyükgöz, yeni dönemdeki projelerini anlattı.

        Esnafa bereketli kazançlar dileyen Büyükgöz, "Omuz omuza yeni dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin bel kemiği olan esnaf kardeşlerimizle birlikteyiz. Her biri üreten ve güçlenen Türkiye'nin mimarı. Esnafımızla omuz omuza olmaya, büyüyen ülkemiz için çalışmaya ve Gebze'mizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

        Ziyarete, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat yöneticileri de katıldı.

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