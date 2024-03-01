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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Körfez ilçesinde 20 aile ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 09:11 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:34
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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
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        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Körfez ilçesinde 20 aile ziyaret edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.

        Selda Yavuz, Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde 13 aileyi ziyaret etti.

        Ailelerin taleplerini dinleyen Selda Yavuz, sorunların çözümü noktasında yapılması gerekenlerin ilgili birimlere iletileceğini belirtti.

        Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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