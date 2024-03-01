Kandıra Belediye Başkan adayı Ölmez'in seçim ziyaretleri sürüyor

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez, vatandaşlara projelerini anlattı.

Seçim çalışmaları kapsamında Bozburun ve Karlı mahallelerini ziyaret eden Ölmez, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara projelerinden bahseden Ölmez, "Kandıra'mız için yeni dönemde omuz omuza yol yürüyeceğiz. Kandıra'mız için hazırladığımız 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak projelerle de Kandıra'mızın çehresini daha da güzelleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinde Ölmez'e, AK Parti İlçe Başkanı Alper Tokgöz, teşkilat üyeleri ve meclis üyeliği adayları eşlik etti.