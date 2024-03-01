Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "Üsküdar Vapuru" faciasında hayatını kaybedenler anıldı

        Kocaeli'de, İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:27 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "Üsküdar Vapuru" faciasında hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de, İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi.

        İzmit Belediyesi, İzmit Lisesi Mezunları Derneği ve İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneğince İzmit Vapur İskelesi'nde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra yakınlarını kaybedenler, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Cumhuriyet tarihinin en derin acılarından birini, Üsküdar Vapuru faciasını bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "Kaç yıl geçerse geçsin unutmamak, unutturmamak, aynı ihmallerin başka alanlarda yaşanmaması için bu farkındalığı her zaman diri tutmak, kaybettiğimiz canlara vefamızı ve onların acısını her daim hissettiğimizin de bir göstergesi olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Törene katılanlar, daha sonra denize karanfil ve çelenk bıraktı.

        - Gölcük

        Gölcük'te 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde düzenlenen program, çelenk sunumuyla başladı.

        Kaymakam Müfit Gültekin, yaptığı konuşmada, yıllar geçse de yaşanan acıların unutulmadığın dile getirerek, olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

        Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyerek, "Allah, ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.

        Sezer, ilçe tarihinde 4 Nisan 1953 Dumlupınar Denizaltısı Faciası'nın, 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası'nın ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin kalplerde derin izler bırakan acı hatıralar olduğunu anlatarak, "1 Mart 1958, kalplerimizde burukluk oluşturan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı yaşanan meşum deniz kazasında, Gölcük'te o tarihte lise olmadığından çoğunluğunu Gölcüklü öğrencilerin oluşturduğu 392 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir." diye konuştu.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hayatını kaybedenler için dua edildi, mezarlarına çiçekler bırakıldı.

        Törene, İlçe Müftüsü Emin Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Karamürsel

        Karamürsel'deki Alp Anıtı'nda düzenlenen törende, hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Daha sonra Karamürsel Vapur İskelesi Meydanı'nda vatandaşlar tarafından denize karanfil bırakıldı.

        Karamürsel Su Altı Sporları Derneği üyeleri, denizde "1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz" yazılı pankart açtı.

        Törende, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, cumhuriyet savcısı Cihat Karakaya, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Karamürsel'de öğretmenlere "Akran Arabuluculuğu" eğitimi veriliyor
        Karamürsel'de öğretmenlere "Akran Arabuluculuğu" eğitimi veriliyor
        Kocaeli'de levha fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de levha fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Kocaeli'de Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
        Kandıra Belediye Başkan adayı Ölmez'in seçim ziyaretleri sürüyor
        Kandıra Belediye Başkan adayı Ölmez'in seçim ziyaretleri sürüyor