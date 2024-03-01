Kocaeli'de levha fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akrilik levha fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akrilik levha fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Yaylacık Mahallesi Halilağa Sokak'ta bulunan akrilik levha fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
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