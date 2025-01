Bakan Tekin: Muhalefet partisi genel başkanı kim bilmiyoruz

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları 7’nci Olağan Kongresi’nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Muhalefet partisi genel başkanı kim bilmiyoruz. Kendilerine de söylüyorum, 3 tane genel başkan var. Her birisi kendi içinde birbirine operasyon çekiyor. O onun adına hata yapmasını bekliyor. O yüzden ben onlara diyorum ki sizin ne dediğinizi ben anlamıyorum, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

’80 YILDA YAPILAN DERSLİK SAYISI KADAR DERSLİK YAPTIK’

Eğitim alanında AK Parti hükümetleri döneminde büyük atılımlar yapıldığını söyleyen Bakan Tekin konuşmasına şöyle devam etti:

“Sayın Bülent Ecevit Başbakanken bir proje başlatıyor. Projesinde, herkes Cumhuriyetin 100. yılına mektup yazsın diyor. PTT'de organize ediyor. Cumhuriyetin 100. yılında Milli Eğitim Bakanı ben olduğum için o mektuplar bana geldi. Okudum mektupları, öğretmenlerimiz, müfettişler, öğrenciler Cumhuriyetin 100. yılının Milli Eğitim Bakanı'na diye mektup yazmış. Bu çok eski tarihte olmuş bir şey değil arkadaşlar. 2001-2002 yılında olan şeylerden bahsediyorum. Bir öğretmenimiz ‘inşallah Cumhuriyetin 100. yılında 40 kişilik sınıflarda ders anlatırım’ diyor. Gariban öğretmenimiz 80 kişilik sınıfta ders anlatıyor. 100’üncü yılda inşallah 40 kişilik sınıfta anlatırım diyor. Şu an Türkiye'de 40 kişilik sınıf var mı? Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, ortaöğretimde de 16-17 civarında. Temel eğitim çağında 21-22 civarında. Bakın bu bir devrim arkadaşlar. 80 yılda yapılan derslik kadar derslik yaptık. O gün sahip olduğumuz derslik sayısını 2’ye katladık. Aynı rakamda öğretmenler için de geçerli. O gün sahip olduğumuz öğretmen sayısından çok daha fazla öğretmen ataması yaptık. Şu an 1 milyon civarında öğretmenimiz var. Bunu 800 bini yani yüzde 80’i Cumhurbaşkanımızın, başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde atadık. Bunlar gerçekten devrin niteliğinde şeyler. O günkü mektuplardan bir iki cümle daha söyleyerek sözlerimi bitireceğim. Bir öğretmenimiz de, inşallah o gün yani Cumhuriyetimizin 100. yılında öğretmen olduğum, okulda çocuklarımız affedersiniz tuvalet ihtiyaçlarını gidermek, elini yüzünü yıkamak için, okulun dışına çıkmak zorunda kalmazlar’ diyor. 22 yıl önce nasıl okullarımız varmış arkadaşlar. Bütün okullarımız 5 yıldızlı otel ayarında. İnşaatlar yapıyoruz, her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz. Teknik donanım, fiziki altyapı her şey var. Biz bunları yaptık siz ne yaptınız. Siz kendi geçmişinizle gurur duyuyor musunuz? Ben kendi geçmişimde gurur duyuyorum.”