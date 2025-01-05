TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Aktaş'a görevinde başarılar diledi.

Kentteki çalışmalar hakkında bilgi veren Aktaş da ziyaretlerinden dolayı Kurtulmuş'a teşekkür etti.